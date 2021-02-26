Находящимся в Эстонии россиянам напомнили о записи на вакцинацию через «Госуслуги»

Находящимся в Эстонии россиянам напомнили о записи на вакцинацию через &#171;Госуслуги&#187;
Пункт вакцинации от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Россияне, находящиеся в Эстонии, заявили об отсутствии вакцины от коронавируса в стране. Им напомнили, что прививку можно сделать в любом удобном пункте.

Находящиеся в Эстонии граждане России оставили обращение о возможности вакцинации от коронавирусной инфекции в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как сообщила пресс-служба администрации 47-го региона со ссылкой на комитет по здравоохранению, записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России.

По поручению главы региона Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса» с территории Эстонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эстонии два пожилых человека умерли после прививки от коронавируса. При этом побочных эффектов у них не возникало.

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