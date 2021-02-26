Российские дипломаты, покинувшие Северную Корею на дрезине, прибыли в Москву

«Дипломатическая служба терниста и сложна, она лишь кажется элегантной», - прокомментировал действия дипломатов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: pixabay

«Дипломатическая служба терниста и сложна, она лишь кажется элегантной», - прокомментировал действия дипломатов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: pixabay

Российские дипломаты, вынужденно покинувшие территорию КНДР на железнодорожной дрезине, прилетели в Москву.

Об этом в пятницу, 26 февраля, информирует РИА Новости, ссылаясь на Министерство иностранных дел РФ. Восемь работников ведомства вместе с семьями покинули Северную Корею днем ранее, 25 февраля. Из-за закрытого пассажирского сообщения между Россией и КНДР дипломатам пришлось на протяжении километра вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы добраться до границы.

Среди группы диппредставителей РФ был лишь один мужчина, третий секретарь посольства Владислав Сорокин, которому и выпала участь провезти своих коллег через мост над рекой Туманная. Попав во Владивосток, дипломаты самолетом отправились в Москву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что информация о восстановлении чартерного авиасообщения между Россией и Египтом оказалась преждевременной.