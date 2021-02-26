В Приморском районе раскрыли две магазинных кражи за один вечер

В Петербурге правоохранительные органы смогли пресечь сразу две магазинных кражи. Общий ущерб составил 18 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, задержать удалось трех человек. Сначала на Планерной улице двое мигрантов пытались без оплаты пронести в спортивных сумках головки сыра на 15 тыс. 300 рублей. Однако наряд прибыл во время по сигналу персонала магазина и нарушителей остановили. Продукты были изъяты, а злоумышленники переданы полицейским.

Позже в 0:43 поступило сообщение из магазина на улице Савушкина. Там женщина без оплаты вынесла из гипермаркета продукты. Общий ущерб составил 2 тыс. 700 рублей. Задержать женщину удалось оперативно возле места происшествия.

Отметим, что общий ущерб краж составил 18 тыс. рублей. Правоохранительные органы продолжат разбирательства по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали несовершеннолетних за кражу банки пива с разбоем.