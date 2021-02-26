В Петербурге задержали несовершеннолетних за кражу банки пива с разбоем

В Северной столице задержаны трое молодых людей. Они подозреваются в разбое с применением газового баллончика. Двое из них несовершеннолетние учащиеся учебных заведений.

Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент случился накануне в продуктовом магазине на улице С.Ковалевской. Группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения решили прикупить еще спиртного, однако вместо денег они предоставили газовый баллончик.

По версии следствия, администратор получил ранение от слезоточивого газа, а сами нарушители вынесли одну банку пива. В итоге, следователи смогли задержать подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей, – 17-летний и 19-летний учащиеся колледжей, а также 16-летний школьник.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения и предъявления им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском вокзале задержали двоих «зацеперов», прокатившихся от столицы до Петербурга.