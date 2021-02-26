На Московском вокзале задержали двоих «зацеперов», прокатившихся от столицы до Петербурга

На Московском вокзале задержали двоих &#171;зацеперов&#187;, прокатившихся от столицы до Петербурга
Подобная поездка могла стоить "зацеперам" жизни и здоровья. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

На Московском вокзале в Северной столице сотрудники транспортной столицы задержали 20-летнего студента московского вуза и его друга, 18-летнего школьника из Петербурга.

Один из нарушителей решил отметить свой день рождения в городе на Неве, но не смог найти деньги на покупку билетов. Юноша не отчаялся и выбрал бесплатный, но крайне рискованный способ передвижения, предложив другу-петербуржцу, гостившему у него, присоединиться.

Вместе хулиганы добрались до пункта назначения на сцепке вагонов пассажирского поезда, чудом не пострадав. На Московском вокзале их «встретили» правоохранители, которые провели с любителями экстрима профилактическую беседу и выписали обоим штрафы в размере трех тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле общежития «Военмеха» на 1-й Красноармейской улице избили и ограбили студента.

зацеперы москва московский вокзал новости СПб транспортная полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Московском вокзале задержали двоих «зацеперов», прокатившихся ...
Попова заявила, что Россия лучше друг стран проходит пандемию COVID
Российские дипломаты, покинувшие Северную Корею на дрезине, прибыли в Москву
В метро Петербурга проверят систему центрального оповещения
МегаФон создаст на базе Коми опорный узел технологического развития Арктики
Избитая в баре на улице Марата актриса Веденская вернется в Петербург на ...
За сутки с петербургских улиц вывезли более 56 тысяч кубометров снега
Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч