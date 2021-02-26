На Московском вокзале задержали двоих «зацеперов», прокатившихся от столицы до Петербурга

На Московском вокзале в Северной столице сотрудники транспортной столицы задержали 20-летнего студента московского вуза и его друга, 18-летнего школьника из Петербурга.

Один из нарушителей решил отметить свой день рождения в городе на Неве, но не смог найти деньги на покупку билетов. Юноша не отчаялся и выбрал бесплатный, но крайне рискованный способ передвижения, предложив другу-петербуржцу, гостившему у него, присоединиться.

Вместе хулиганы добрались до пункта назначения на сцепке вагонов пассажирского поезда, чудом не пострадав. На Московском вокзале их «встретили» правоохранители, которые провели с любителями экстрима профилактическую беседу и выписали обоим штрафы в размере трех тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле общежития «Военмеха» на 1-й Красноармейской улице избили и ограбили студента.