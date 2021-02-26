Пострадавшая от клиники доктора Блюма спортсменка Чаадаева прокомментировала его задержание

Несмотря на травму, приковавшую спортсменку к инвалидному креслу, Мария не теряет оптимизма и вдохновляет своих многочисленных подписчиков в Instagram. Фото: Instagram @chaadaeva_maria

Несмотря на травму, приковавшую спортсменку к инвалидному креслу, Мария не теряет оптимизма и вдохновляет своих многочисленных подписчиков в Instagram. Фото: Instagram @chaadaeva_maria

В Испании по обвинению в хищении денежных средств задержан врач Евгений Блюм, у которого проходила длительную и крайне дорогую (около 55 млн рублей), но безуспешную реабилитацию бывшая фристайлистка Мария Чаадаева.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи Мария во время тренировки получила перелом позвоночника со смещением, из-за чего потеряла двигательную функцию ног. Клиника Блюма пообещала восстановить здоровье спортсменки, опровергая неутешительные заключения других специалистов. Два года процедур, за которые Мария выплачивала 27,8 млн рублей ежегодно, результата не принесли.

Тогда Чаадаева обратилась в суд. За время расследования доктор Блюм обзавелся собственной гостиницей в Испании и приступил к фиктивному банкротству в России, чтобы уйти от ответственности. Кроме того, с Марией связывались люди, предлагавшие восстановление на этот раз в Швейцарии — в обмен на отказ от претензий к клинике недобросовестного врача. «Предложение оказалось фейком», — передает слова спортсменки портал Nevasport. О задержании врача она узнала из газет.

«Я бы хотела, чтобы процесс как можно быстрее завершился и чтобы доктор больше никого не вводил в заблуждение», — заключила Чаадаева.

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