В Госдуме предложили ввести запрет на продажу животных в зоомагазине

Бурматов отметил, что в зоомагазинах питомцы месяцами живут без нормальной вентиляции. Фото: Pixabay

Бурматов отметил, что в зоомагазинах питомцы месяцами живут без нормальной вентиляции. Фото: Pixabay

В Госдуме прозвучало предложение ввести запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, поскольку содержание питомцев схоже с жестоким обращением.

С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Он написал в соцсетях, что торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках нужно запрещать. По его словам, под запрет должны попасть все эти «безобразные условия», в которых находятся животные.

Бурматов отметил, что в зоомагазинах питомцы месяцами живут без нормальной вентиляции. А содержание животных на птичьем рынке он назвал форменным безобразием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что город построит приюты для животных в трех районах Петербурга.