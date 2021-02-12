Город построит приюты для животных в трех районах Петербурга

В Петербурге начали работать над созданием государственных приютов для животных, которые будут принадлежать городу. В настоящее время власти определились с районами, где их построят.
Строительство приютов обсудили на межведомственном совещании под председательством вице-губернатора Олега Эргашева.
Управление ветеринарии и городской комитет по строительству проработали вопросы технологических и архитектурных решений по проекту приюта, рассчитанного на 200 собак и 100 кошек. По мнению чиновников, приюты должны находиться в трех районах — Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском.
Конкретные земельные участки для строительства приютов подберут в ближайшее время.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти создадут базу приютов для животных.