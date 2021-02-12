Город построит приюты для животных в трех районах Петербурга

По мнению чиновников, приюты должны находиться в трех районах - Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском. Фото: pixabay

По мнению чиновников, приюты должны находиться в трех районах - Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском. Фото: pixabay

В Петербурге начали работать над созданием государственных приютов для животных, которые будут принадлежать городу. В настоящее время власти определились с районами, где их построят.

Строительство приютов обсудили на межведомственном совещании под председательством вице-губернатора Олега Эргашева.

Управление ветеринарии и городской комитет по строительству проработали вопросы технологических и архитектурных решений по проекту приюта, рассчитанного на 200 собак и 100 кошек. По мнению чиновников, приюты должны находиться в трех районах — Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском.

Конкретные земельные участки для строительства приютов подберут в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти создадут базу приютов для животных.