Пулково работает без отмен и задержек 27 февраля

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили на сайте аэровокзала, к 5:00 часам утра все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фары самолета нанесли ущерб здоровью работнику аэропорта в Петербурге. Мужчину доставили в больницу с ожогами роговицы глаза.