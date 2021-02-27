Пулково работает без отмен и задержек 27 февраля

Пулково работает без отмен и задержек 27 февраля
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили на сайте аэровокзала, к 5:00 часам утра все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фары самолета нанесли ущерб здоровью работнику аэропорта в Петербурге. Мужчину доставили в больницу с ожогами роговицы глаза.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково работает без отмен и задержек 27 февраля
Доктор Комаровский назвал плохие способы укрепления иммунитета
Белый дом сообщил о планах ввести новые санкции против России
В Белоруссии началось производство российской вакцины «Спутник V»
В Госдуме предложили ввести запрет на продажу животных в зоомагазине
В Молдавии одобрили российскую вакцину «Спутник V»
Студия Warner Bros. решила перезапустить «Супермена»
В Минздраве дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России