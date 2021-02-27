В Петербурге снизилось число госпитализаций ковид-пациентов

В Петербурге снизилось число госпитализаций ковид-пациентов
В Петербурге снизилось число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Северной столице сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. За минувшие сутки в медицинские учреждения города доставили 430 человек. Как сообщили в информационной справке, опубликованной на сайте администрации Петербурга, это на 2, 93 % меньше, чем неделей ранее.

Отметим, что в городе созданы все условия для проведения прививочной кампании. Сейчас работают 129 стационарных пунктов вакцинации и 10 мобильных бригад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней. Всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%.

заражение коронавирусом новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге снизилось число госпитализаций ковид-пациентов
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
В Кудрово собрался «паровозик» с участием маршрутки
На люках Петербурга установили антивандальные датчики
Человек пострадал в ДТП на Маршала Жукова
Петербургские 3D-дизайнеры запустили «Газпром Арену» в космос
Пулково работает без отмен и задержек 27 февраля
Доктор Комаровский назвал плохие способы укрепления иммунитета