В Петербурге снизилось число госпитализаций ковид-пациентов

В Северной столице сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. За минувшие сутки в медицинские учреждения города доставили 430 человек. Как сообщили в информационной справке, опубликованной на сайте администрации Петербурга, это на 2, 93 % меньше, чем неделей ранее.

Отметим, что в городе созданы все условия для проведения прививочной кампании. Сейчас работают 129 стационарных пунктов вакцинации и 10 мобильных бригад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней. Всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%.