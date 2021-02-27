Коронавирус унес жизни 39 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 39 петербуржцев за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 39 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии от коронавируса скончались 11 039 жителей.

На данный момент Северная столица находится в топе российских регионов по суточному приросту новых случаев. За сутки в городе выявили 951 инфицированного. На первом месте Москва – 1 825 новых ковид-пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что распространение коронавирусной инфекции значительно снизится к летнему сезону, однако к осени заболеваемость вновь может показать рост.

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