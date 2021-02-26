В Минздраве дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России

По мнению Брико, заболеваемость новой инфекцией зависит от времени года. Фото: unsplash

По мнению Брико, заболеваемость новой инфекцией зависит от времени года. Фото: unsplash

В российском Минздраве ожидают, что распространение коронавирусной инфекции значительно снизится к летнему сезону, однако к осени заболеваемость вновь может показать рост.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного эпидемиолога ведомства Николая Брико. Представитель Минздрава не исключает возможности активизации эпидемического процесса в осенне-зимние месяцы, но перед этим, ближе к лету, должен произойти спад заболеваемости.

По мнению Брико, заболеваемость новой инфекцией зависит от времени года. Если к этому лету больных коронавирусом станет меньше, то к осени количество новых случаев вновь начнет увеличиваться.

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