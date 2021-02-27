Двое мужчин погибли при ночных пожарах в Приозерском районе

В Приозерском районе Ленобласти в результате пожаров погибли два человека.

В пятницу в 19:37 поступило сообщение о возгорании на улице Центральная в поселке Соловьевка. Загорелся частный дом на площади 160 квадратных метров. На место происшествия прибыли 12 спасателей на трех спецмашинах. К 3:00 огонь был потушен. В пожаре погиб пожилой мужчина.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по области, еще один пожар произошел в 21:00 в Орехово, СНТ Энергия. Там также вспыхнул частный дом. Огонь охватил площадь в 32 «квадрата».

Прибывшие к месту ЧП восемь пожарных на двух спецмашинах ликвидировали пламя в 2:15. Пожар унес жизнь 55-летнего мужчины.

Причины появления огня выясняются. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пожара под Гатчиной нашли два трупа. Один из погибших – мужчина, определить пол других останков оказалось невозможно.