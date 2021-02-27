Новый корпус больницы Святого Великомученника Георгия достроят к концу 2021 года

Ожидается, что здание будет готово в декабре.

У больницы Святого Великомученика Георгия к концу 2021 года появится новый лечебно-диагностический корпус. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки нового корпуса и отметил, что городу необходимы новые стационары. Он добавил, что здания больниц стараются строить по принципу трансформеров, чтобы их можно было быстро перепрофилировать для лечения инфекционных больных.

В новом корпусе больницы будет 305 коек. Там будут лечить пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушения мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания.

Известно также, что до конца 2021 года в Петербурге хотят построить 9 объектов здравоохранения.

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