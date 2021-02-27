Новый корпус больницы Святого Великомученника Георгия достроят к концу 2021 года

Новый корпус больницы Святого Великомученника Георгия достроят к концу 2021 года
Корпус построят по принципу трансформера. Фото: Baltphoto

Ожидается, что здание будет готово в декабре.

У больницы Святого Великомученика Георгия к концу 2021 года появится новый лечебно-диагностический корпус. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки нового корпуса и отметил, что городу необходимы новые стационары. Он добавил, что здания больниц стараются строить по принципу трансформеров, чтобы их можно было быстро перепрофилировать для лечения инфекционных больных.

В новом корпусе больницы будет 305 коек. Там будут лечить пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушения мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания.

Известно также, что до конца 2021 года в Петербурге хотят построить 9 объектов здравоохранения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Украине заявили о первых побочных эффектах после вакцинации от COVID.

Александр Беглов больница новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, как бороться с телефонными мошенниками
Роспотребнадзор объяснил, можно ли увольнять учителей за отказ ...
В Литве пожилой мужчина умер через несколько минут после вакцинации от ...
На Сахалине дети-«единороги» напали на ювелирный магазин
На Коломяжском грузовик сбил девушку
В Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Георгия
В Москве начались испытания «Спутника Лайт»
Петербуржцы возлагают цветы к Соловецкому камню под надзором силовиков