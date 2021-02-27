На Украине заявили о первых побочных эффектах после вакцинации от COVID

С начала вакцинации на Украине, которая стартовала два дня назад, поступило семь сообщений о побочных эффектах. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca на Украине прошли 1 338 человек. У семи из них зафиксировали «неблагоприятные последствия».

Как сообщает ТАСС, врач отметил, что побочные эффекты являются несерьезными.

Специалист также назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Украине довольно напряженной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог спрогнозировал превращение COVID в сезонное заболевание. Черты сезонной инфекции у новой болезни просматриваются уже сейчас.