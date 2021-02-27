Роспотребнадзор объяснил, можно ли увольнять учителей за отказ вакцинировать от коронавируса

В России вакцинация добровольная, поэтому никаких санкций за отказ последовать не должно.

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли увольнять учителей, которые отказываются делать прививки от коронавируса.

Эксперты замечают, что в педагогических коллективах нарастает социальная напряженность. В связи с этим они решили разъяснить, что вакцинация является добровольной и никто никого не может заставить сделать прививку. Об этом пишет «Коммерсанть».

Отмечается, что увольнять имеют право только в том случае, если появится соответствующее постановление, но его пока нет. Так что юридических оснований для такого рода санкций пока не существует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Литве пожилой мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Эксперты считают, что прививка и летальный исход никак не связаны.