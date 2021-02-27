В Петербурге хотят открыть еще пять прививочных пунктов в ТРК

Беглов отметил, что такие пункты удобны для многих горожан, так как туда не нужно заранее записываться.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что в городе уже работают пять прививочных пунктов в торгово-развлекательных комплексах и в ближайшее время их количество может вырасти до 10. Об этом сообщили сегодня, 27 февраля, в пресс-службе Смольного.

«Для горожан это удобно. Предварительная запись не нужна»,

– сказал губернатор Александр Беглов.

В основном в ТРК предпочитают прививаться молодые люди, отметил политик. Напоминаем, что в Петербурге работают 129 прививочных пунктов и 10 мобильных бригад. В городе достаточно доз вакцины для всех желающих, уверяют власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Украине заявили о первых побочных эффектах после вакцинации от COVID. Специалист также назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Украине довольно напряженной.