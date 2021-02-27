Мокрый снег и туман обрушатся на Ленобласть в последний день зимы

Весь день будет идти мокрый снег. Фото: pixabay.com

Весь день будет идти мокрый снег. Фото: pixabay.com

Жителей Ленобласти ожидают легкие заморозки и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области.

Так, в ночное время температура воздуха колебаться от 0 до -5 градусов, а местами похолодает до -8. Днем столбик термометра может подняться до 4 градусов тепла.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС, в регионе ждут облачную погоду и мокрый снег ночью и утром. Снегопад будет небольшим. В первой половине дня, возможно, выглянет солнце, а вечером регион накроет туман.

Ветер по дует в северо-западном направлении со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам пообещали аномально теплую погоду в начале весны. Температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов.