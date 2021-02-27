В Ленобласти чиновников на День защитника Отечества порадовали танцем в бикини и перьях

Подарок коллегам решили сделать женщины, работающие в администрации Волховского района.

Глава администрации Волховского район Ленобласти Алексей Брицун прокомментировал видео, на котором для местных чиновников танцуют девушки в бикини и перьях. Об этом пишет РИА Новости.

Брицун отметил, что выступление было хорошим и он не видит ничего страшного в случившемся. При этом он согласен, что место для танцев было выбрано не самое удачное. Глава администрации объяснил, что отсутствовал в городе и поэтому не смог проконтролировать коллег.

«Выступала творческая группа из Петербурга. За личные средства женской половины администрации. Номер хороший, классика»,

— заявил РИА Новости Брицун.

Он подчеркнул, что танцы ему понравились.

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