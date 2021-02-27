В Ижевске автобус въехал в опору ЛЭП — пострадали шесть человек

Одной из пострадавших в ДТП потребовалась госпитализация. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Одной из пострадавших в ДТП потребовалась госпитализация. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Утром 27 февраля в Ижевске автобус «Нефаз» съехал в кювет и врезался в опору линий электропередач. Травмы получили шесть человек.

По информации пресс-службы управления ГИБДД по Удмуртии, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Первоначально сообщалось, что травмы получили четверо, мужчины 43 и 44 лет, 18-летняя девушка и 61-летняя женщина. Позже число пострадавших выросло до шести человек, передает РИА Новости. Все они были доставлены в больницу, после осмотра одну пассажирку госпитализировали.

О состоянии водителя информации нет. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в украинском городе Черновцы в госпитале для пациентов с коронавирусом взорвался кислородный баллон. В результате один человек погиб и еще один пострадал.