Россиянам обещают возвращение морозов в марте

Весенняя погода в марте будет соперничать с настоящими зимними морозами. Фото: pixabay

Весенняя погода в марте будет соперничать с настоящими зимними морозами. Фото: pixabay

Несмотря на приход весны по календарю, жителям европейской части России стоит приготовиться к возвращению настоящих зимних морозов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанд, температура воздуха в первый месяц весны может опускаться до минус 15 градусов, пишет РИА Новости. Примерно до 20 марта погода будет неоднородной, однако когда конкретно ждать сильного понижения температур синоптики расскажут «за три дня до этого события», объяснил Вильфанд.

Отметим, что неоднородная погода характеризуется скачками температуры и частыми экстремальными погодными явлениями — снегопадами, шквалистым ветром и другими.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Северной столицы, напротив, прогнозируют аномально теплый март. Температурная норма будет превышена на 7-8 градусов.