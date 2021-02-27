В городском перинатальном центре №1 начали выдавать свидетельства о рождении

Документы уже получили пять семейных пар.

В Санкт-Петербургском перинатальном центре №1 теперь выдают свидетельства о рождении ребенка. Это стало возможным после того, как учреждение заключило соглашение с Комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Чтобы получить при выписке документ, мама новорожденного должна оформить заявление на выдачу и приложить копию паспорта. Свидетельство ей выдадут сотрудники родильного дома. Его можно получить либо при выписке, либо позже, но в самом перинатальном центре.

На данный момент документы уже получили пять семейных пар. Ожидается, что услуга станет доступна и в других родильных домах города.

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