Россияне ужаснулись внешнему виду мужа Заворотнюк

Россияне ужаснулись внешнему виду мужа Заворотнюк
Чернышев напугал поклонников своим измученным видом. Фото: скриншот Instagram

Поклонникам показалось, что фигурист выглядит болезненно.

Фигурист Петр Чернышев принял участие в съемках документального фильма о современной России для телеканала The CW Television Network. Кадрами поделилась Татьяна Навка в своем Instagram-аккаунте. На них Чернышев и фигуристка выступают на Красной площади.

Навка рассказала, что создатели фильма покажут настоящую Россию без оглядки на стереотипы. Фигуристка отметила, что снимают в том числе архитектуру и природу.

Поклонников мало заинтересовал фильм, но озаботил внешний вид супруга онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Многие обратили внимание, что он похудел, выглядит болезненно и измотанно. Чернышеву посоветовали побриться и побольше отдыхать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что соседи Заворотнюк признаются, что давно не видели ее на прогулке.

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Россияне ужаснулись внешнему виду мужа Заворотнюк