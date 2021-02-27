В Петербурге упала заболеваемость коронавирусом на 37%

В Петербурге упала заболеваемость коронавирусом на 37%
В Петербурге есть свободные койки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице продолжает держаться тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заразились 1 тыс. 240 петербуржцев.

Согласно данным информационной справки, опубликованной на сайте Смольного, заболеваемость в Петербурге уменьшилась на 37,66% по сравнению с показателями прошлой недели. Однако, при этом увеличилось число госпитализаций на 17%.

Отметим, что на данный момент в городе развернуто 7 тыс. 759 коек для больных инфекцией. Из них свободными остаются 2 тыс. 486 мест, что составляет 32%.

Власти города по-прежнему называют причиной спада заболеваемости массовую вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург лидирует по суточному числу выздоровевших от коронавируса в России.

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