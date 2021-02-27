В Петербурге от коронавируса привились более 240 тысяч человек

В Северной столице медицинские работники прививают петербуржцев от коронавирусной инфекции. За сутки препарат от болезни первично получили 8 тыс. 203 пациента.

Согласно данным информационной справки, размещенной на сайте Смольного, за весь период вакцинации препарат «Спутник V» получили 242 тыс. 383 петербуржца. Из них 97 тыс. 183 человека полностью закончили курс принятия лекарства. За минувшие сутки таких жителей города прибавилось на 8 тыс. 411 человек.

Отметим, что в целом в городе заметна тенденция снижения заболеваемости вирусом. Власти города связывают это именно с массовой вакцинацией. Таким образом, в Петербурге снизилось количество новых случаев на 37%, однако увеличилось количество госпитализаций на 17%.

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