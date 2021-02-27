В Петербурге от коронавируса привились более 240 тысяч человек

В Петербурге от коронавируса привились более 240 тысяч человек
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столице медицинские работники прививают петербуржцев от коронавирусной инфекции. За сутки препарат от болезни первично получили 8 тыс. 203 пациента.

Согласно данным информационной справки, размещенной на сайте Смольного, за весь период вакцинации препарат «Спутник V» получили 242 тыс. 383 петербуржца. Из них 97 тыс. 183 человека полностью закончили курс принятия лекарства. За минувшие сутки таких жителей города прибавилось на 8 тыс. 411 человек.

Отметим, что в целом в городе заметна тенденция снижения заболеваемости вирусом. Власти города связывают это именно с массовой вакцинацией. Таким образом, в Петербурге снизилось количество новых случаев на 37%, однако увеличилось количество госпитализаций на 17%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биолог рассказала, как переносят Covid-19 пациенты женского и мужского пола.

вакцинация новости СПб Спутник V


 

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