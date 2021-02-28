В Индии мужчина скончался от ножевого ранения, которое нанес бойцовый петух

В Индии мужчина скончался от ножевого ранения, которое нанес бойцовый петух
Боевой петух убил своего хозяина. Фото: pixabay.com

В индийском штате произошел жуткий и случайный инцидент. Обученный боевой петух неумышленно убил своего хозяина перед птичьими боями.

Как сообщает Times of India, 45-летний мужчина привез своего петуха на бои в город Джагитал. Однако перед началом поединка животное поменяло настроение и решило вырваться. Хозяин не удержал опасного питомца, который случайно ударил в пах его прикрепленным к лапе ножом. Мужчине оказали медицинскую помощь, но до больницы живым он уже не доехал.

Позже полицейские доставили петуха в участок и вместе с тем опровергли сообщения СМИ о задержании животного. Отмечается, что птицу не обвиняют в убийстве, но ее будут показывать судье, как причину смерти человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам. Жители подали жалобу на крикливое животное, которое мешает им спать.

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