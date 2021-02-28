Звезда «Отеля Элеон» показалась с «беременным» животом

Актриса Диана Пожарская сменила кокетливые платья на наряды свободного кроя. Поклонники заподозрили ее в беременности.

Звезда сериала «Отель Элеон» опубликовала новый снимок в своем Instagram-аккаунте. Внимательные подписчики уверены, что у актеров Ивана Янковского и Дианы Пожарской в скором времени появится первенец.

На снимке актриса позирует в легкой пижаме, сидя на диване. Если приглядеться, можно заметить округлившийся живот артистки.

«Дианочка, вы ждете малыша?!» «Когда пополнение???» — пишут пользователи соцсети.

Комментировать догадки поклонников актриса не стала.

Первая информация о романе Янковского и Пожарской появилась летом прошлого года. Актриса тогда опровергала свои отношения с коллегой. Осенью пара съехалась, а в новогодние праздники они официально признали себя парой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иван Янковский рассказал о съемках скандальной сцены с Асмус. Он считает, что зрители должны понимать разницу между фильмом и реальностью.