Мужчина на глазах у сожительницы насиловал ее несовершеннолетнюю дочь во Всеволожске

Во Всеволожске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Надругательства происходили на глазах матери.

В субботу, 28 февраля, в отдел полиции обратилась 21-летняя жительница Иркутска. Она рассказала, что с мая прошлого года в квартире одного из домов на Московской улице 48-летний сожитель ее 46-летней матери неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и половые акты прямо на глазах у женщины с ее 13-летней дочерью.

Как сообщил 78.ru, по указанному адресу были задержаны мужчина и женщина. Их поместили в изолятор.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изнасилованная на Морском девушка рассказала, что ее заставляли пить.