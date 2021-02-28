В Забайкальском крае командир избил призывника за отсутствие интереса к службе

Командир учебного танкового взвода Ильдар Сагдиев избил призывника во время занятий на полигоне.

Инцидент произошел в районе закрытого города Горный. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на приговор суда.

Пострадавший рассказал, что командир избил его за то, что он не смог собрать оружие на занятии по сборке-разборке пулеметов и изучению основ стрельбы. Призывник якобы сказал командиру, что «на занятии присутствует впервые и это ему не интересно», это вывело из себя Сагдиева.

Командира обвинили в превышении полномочий. Мужчина извинился перед потерпевшим предложил ему 100 тыс. рублей в качестве компенсации вреда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что солдат-срочник напал на остальных военнослужащих с топором, передает ТАСС. Затем ему удалось вырвать у офицера огнестрельное оружие, после чего солдат открыл стрельбу по людям. Уточняется, что он стрелял из пистолета.