Россияне досрочно получат мартовские пенсии

Российские пенсионеры получат свои выплаты досрочно из-за Международного женского дня.

Пенсионные выплаты смогут получить те граждане, которые получают деньги на почте, так как отделения в праздники работать не будут. Выдавать положенные средства начнут с 6 марта.

Как сообщил Пенсионный фонд России, в тех отделения «Почты», которые работают пять дней в неделю, пенсию можно будет забрать 6 и 9 марта. А в отделениях с трехдневной рабочей неделей – только 6 числа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пенсионный фонд страны (ПФР) выписал после реформы стал выписывать больше отказов. Ведомство вынесло 175,3 тыс. решений об отказе в назначении выплат, что составило 12,3% от общего числа вынесенных решений.