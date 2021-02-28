Доктор Мясников перечислил смертельно опасные для здоровья продукты

Известный медик и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала “Россия 1” о том, какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы не подвергать смертельной опасности свое здоровье.

По словам эксперта, домашние консервы и соления могут привести к развитию пищевого ботулизма — интоксикации организма, вызываемой самым опасным в мире ядом (ботулотоксинами). Зараженные продукты, которые не были разогреты или приготовлены должным образом, могут привести к летальному исходу.

Минимизировать риск заражения можно, прокипятив консервные банки, поскольку для ядовитых веществ смертельны высокие температуры. Мясников допускает, что при этом могут пострадать и сами продукты, однако “это уж на ваш страх и риск”, считает доктор. К опасным продуктам врач также добавил колбасы, соленую и копченую рыбу, содержание опасных веществ в которых порой невозможно определить только по внешнему виду или запаху.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самом опасном последствии коронавирусной инфекции.