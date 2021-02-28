Врач перечислил виды кашля, требующие срочного обращения за медпомощью

Врач терапевт-пульмонолог из Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, в каком случае кашель должен насторожить и стать причиной срочного посещения доктора.

По словам специалиста, повод для беспокойства — кашель, который сопровождается затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди. Бекетов также отметил, что выраженный и длительный кашель является признаком значительной патологии и, следовательно, требует незамедлительного выяснения причины, передают “Аргументы и Факты”.

Усилившийся кашель, сопровождающийся ухудшением самочувствия и повышением температуры в течение пяти дней, также является поводом для обращения к специалисту. Стоит проявить беспокойство и при кашле любой интенсивности, длящемся более 2-3 недель, добавляет Бекетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной ночных кошмаров могут быть болезни.