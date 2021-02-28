В США одобрили применение уже третьей вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины Johnson & Johnson по результатам клинических испытаний по миру составила всего 66% в умеренных случаях и 85% - в тяжелых. Фото: pixabay

Эффективность вакцины Johnson & Johnson по результатам клинических испытаний по миру составила всего 66% в умеренных случаях и 85% - в тяжелых. Фото: pixabay

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США утвердило экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией Johnson & Johnson.

Данный препарат стал третьим противоковидным лекарством, одобренным на территории Соединенных Штатов, передает РИА Новости в субботу, 27 февраля. Отметим, что Америка уже использует вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Препарат, созданный специалистами Johnson & Johnson является векторным, также как российская вакцина “Спутник V” и разработка англо-шведской AstroZeneca. Кроме того, новое лекарство однокомпонентно: требуется лишь одна инъекция, а не две.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские разработчики вакцины «Спутник сайт» подали заявку на регистрацию препарата. В случае успешного завершения процедуры, широкое применение лекарство получит уже в марте.