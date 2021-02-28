В Госдуме предложили запретить отлов дельфинов и тюленей для океанариумов

Депутат считает, что принятие законопроекта не приведет к исчезновению дельфинариев, однако со временем это все равно может произойти. Фото: pixabay

Депутат считает, что принятие законопроекта не приведет к исчезновению дельфинариев, однако со временем это все равно может произойти. Фото: pixabay

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб предложила ввести запрет на вылов краснокнижных морских млекопитающих для их последующего размещения в дельфинариях и океанариумах.

По словам автора инициативы, существовавшая в законе “лазейка”, разрешающая отлов дельфинов и косаток для дельфинариев, буквально развязывала руки браконьерам. Депутат подчеркивает, что популяция морских млекопитающих стремительно сокращается из-за использования рыболовами так называемых “жаберных сетей”, несмотря на запрет — они травмируют дельфинов.

Кроме того, траулеры лишают животных кормовой базы, передает РИА Новости аргументы Светланы Бессараб. Сейчас, уверена парламентарий, главной задачей является сохранение видов, а значит, требуется ужесточение соответствующих законов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах.