В Гатчинском дворце снимают индийский боевик со звездой Болливуда

Во время съёмок Викрам оставил такую запись в книге почётных гостей Гатчинского дворца: «Даже просто прогуляться по этому замку - восхитительно: как будто прыжок прямо в сказку. Это место пропитано историей и романтикой. Спасибо за предоставленную возможность побывать в этом прекрасном мире и времени». Фото: ВКонтакте/ "Гатчинский дворец"

Во время съёмок Викрам оставил такую запись в книге почётных гостей Гатчинского дворца: «Даже просто прогуляться по этому замку - восхитительно: как будто прыжок прямо в сказку. Это место пропитано историей и романтикой. Спасибо за предоставленную возможность побывать в этом прекрасном мире и времени». Фото: ВКонтакте/ "Гатчинский дворец"

В музее-заповеднике “Гатчина” проходят съемки индийского боевика под названием “Кобра”. В главной роли — звезда Болливуда Викрам.

Как рассказывают сотрудники музея-заповедника, действие кинокартины, по сценарию, разворачивается на территории Франции, Великобритании и России. Однако снимают в Гатчине вовсе не просторы Ленинградской области, а Шотландию. Режиссер Аджай Гнанамуту выбрал это место для съемок сцены погони в горах.

Главная роль отведена одному из самых известных актеров Болливуда, Викраму, который снимался в таких картинах, как “Демон”, “Я”, “Всеми правдами” и многих других. В новом фильме Викрам предстанет перед зрителями сразу в восьми амплуа.

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