В Гатчинском дворце снимают индийский боевик со звездой Болливуда 

В музее-заповеднике “Гатчина” проходят съемки индийского боевика под названием “Кобра”. В главной роли — звезда Болливуда Викрам.
Как рассказывают сотрудники музея-заповедника, действие кинокартины, по сценарию, разворачивается на территории Франции, Великобритании и России. Однако снимают в Гатчине вовсе не просторы Ленинградской области, а Шотландию. Режиссер Аджай Гнанамуту выбрал это место для съемок сцены погони в горах.
Главная роль отведена одному из самых известных актеров Болливуда, Викраму, который снимался в таких картинах, как “Демон”, “Я”, “Всеми правдами” и многих других. В новом фильме Викрам предстанет перед зрителями сразу в восьми амплуа.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известная дата выхода нового фильма Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли.