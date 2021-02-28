Комитет по труду и занятости населения Ленобласти создал Telegram-канал

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти создал Telegram-канал
У комитета появился свой Telegram-канал. Фото: pixabay

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти создал свой Telegram-канал. Найти его можно по названию «Трудовые будни».

Сотрудники комитета будут публиковать информацию об изменениях законодательства, выкладывать посты с советами, делиться тематическими ссылками, а также помогать местным жителям развивать и устраивать их карьеру.

Канал будет интересен как новичкам, которые только начинают свой карьерный путь, так и опытным специалистам, которые хотят совершенствовать свои знания. По состоянию на 28 февраля на новости комитета подписаны более 290 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть выделила 500 тыс. рублей, чтобы обеспечить едой Общественную палату.

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