Народная артистка РСФСР Людмила Лядова госпитализирована с COVID-19

В субботу, 27 февраля, стало известно о госпитализации народной артистки РСФСР, пианистки, певицы и композитора Людмилы Лядовой.

95-летняя Людмила Алексеевна находится в Городской клинической больнице №52 города Москвы. О случившемся проинформировала бывший администратор артистки Галина Горбенко, передает РИА Новости. Еще вчера Лядова находилась в терапевтическом отделении, однако сегодня, 28 февраля, её перевели в реанимацию.

Напомним, что Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года. Выпускница Свердловской консерватории 1948 года, она активно выступала с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни, написанные Лядовой, были в репертуаре таких звезд как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Галина Великанова и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ковидный госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге закрылся из-за отсутствия пациентов.