«Безголового» трубочиста на Большой Морской собираются убрать

&#171;Безголового&#187; трубочиста на Большой Морской собираются убрать
Памятник Трубочисту собираются убрать. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жители Петербурга заметили обезглавленного трубочиста, украшавшего дом № 5 по Большой Московской улице. В скором времени его снимут с фасада здания.

Трубочист появился на фасаде в 2004-2006 годах в рамках комплексного благоустройства двора. Как сообщил Piter.TV, заняться его восстановлением власти не могут, так как скульптура не состоит на балансе администрации Центрального района, а принадлежит частному лицу.

«Памятник» начал разрушаться, так как сделан из мягких материалов. Поэтому реставрации фигура не подлежит.

Сейчас власти района пытаются договориться с автором работы и узнать мнение жителей, чтобы понять, хотят ли они возвращения трубочиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге могут появиться пять памятников в 2021 году.

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