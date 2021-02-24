В Санкт-Петербурге могут появиться пять памятников в 2021 году

На данный момент планируется установка двух монументов.

В Санкт-Петербурге в 2021 году могут появиться пять памятников. Чтобы это произошло, установку монументов должны инициировать, обратившись в Комитет по градостроительству и архитектуре. На данный момент оговорено два проекта, о чем сообщается на сайте ведомства.

В Павловске установят памятник на Садовой улице. Там хотят увековечить искусствоведа Зеленову. В Кронштадте в текущем году поставят памятник протопресвитеру Желобовскому. В обоих случаях инициаторами стали общественные организации.

Еще три монумента пока не определены. Некоторые идеи проходят проверку и ждут согласования от соответствующих органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове хотят переименовать одну улицу в память об актере Василии Лановом.