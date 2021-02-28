Первоклассницу изнасиловали двое мужчин и женщина в Петербурге

В Петербурге 7-летняя девочка стала жертвой насильников. Над ребенком надругались трое взрослых.

Преступный инцидент произошел более месяца назад, однако известно об этом стало только на днях. В полицию Московского района обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала, что днем 21 января, когда ее не было дома, ее дочь изнасиловали.

Как сообщила «Комсомольская правда – Петербург» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в надругательстве подозревается 38-летний муж заявительницы, его 37-летний друг и 32-летняя подруга.

Мужа матери девочки уже задержали. О том, что мужчина надругался над первоклассницей, стало известно в конце января. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина на глазах у сожительницы насиловал ее несовершеннолетнюю дочь во Всеволожске.