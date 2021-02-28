Трамп не планирует создавать в США новую партию

Перед уходом с президентского поста политик не исключал возможность объединения с единомышленниками.

Экс-президент США Дональд Трамп не собирается создавать новые партии. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. Пока что политик не подтвердил данные.

Другие СМИ уверяли, что перед уходом со своего поста Трамп заявлял, что хочет объединить своих единомышленников и создать новую партию. Сейчас Трамп готовится к публичному выступлению, в рамках которого якобы хочет опровергнуть информацию и рассказать о дальнейших планах.

Политик, к слову, уже говорил о важности объединения. Трамп считает, что именно в таком случае единомышленники сильны и непобедимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента. Трамп проиграл в президентской гонке и 20 января был вынужден покинуть свой пост. На должность вступил Джо Байден, а Трамп и его супруга уехали во Флориду в свою резиденцию.