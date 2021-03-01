В Петербурге отмыли печь с панно по мотивам росписи Врубеля

Печь привели в порядок краеведы.
Активисты-краеведы из объединения «Гэнгъ» привели в порядок печь с панно по мотивам росписи Врубеля. Она установлена в доме на Клинском проспекте.
Чтобы отмыть панно, волонтерам потребовалась неделя и 15 тысяч рублей. Известно, что в день краеведы тратили около 7-8 часов и наконец они могут показать результаты своей работы.
«Заложенную топку покрасили в коричневый, чтобы был контраст с поливом изразцов и павлином»,
— говорится в сообщении.
Также они покрасили стены вокруг печи. В ходе работ активисты боролись с пылью, краской и шпатлевкой.
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