В Петербурге зафиксировали еще 35 смертей от COVID-19

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 35 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 1 марта. Город находится на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица обошла Москву. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от умерли еще семь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 11 112 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 86 455 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга заявили о снижении темпов затухания второй волны COVID-19.