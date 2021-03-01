В Петербурге зафиксировали еще 35 смертей от COVID-19

В Петербурге зафиксировали еще 35 смертей от COVID-19
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: Мосгорздрав

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 35 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 1 марта. Город находится на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица обошла Москву. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от умерли еще семь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 11 112 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 86 455 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга заявили о снижении темпов затухания второй волны COVID-19.

новости СПб оперштаб пандемия смерти от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Прощай, хороший человек»: Чем известна Анна Кастельянос
На Землю обрушилась магнитная буря
Вишневский раскритиковал идею застройки намыва на Васильевском острове
В квартире на Белы Куна среди гор мусора нашли труп мужчины
Экс-солистку Little Big обнаружили мертвой в ее квартире Петербурге
В Петербурге зафиксировали еще 35 смертей от COVID-19
В Петербурге зафиксировано 943 новых случая коронавируса
Следком открыл дело после падения мальчика на скалодроме в Петербурге