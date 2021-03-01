Четыре стационара Петербурга прекращают прием больных с COVID-19 с 1 марта

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

С понедельника, 1 марта, ряд ковидных стационаров в Петербурге полностью или частично возвращается к работе в обычном режиме.

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что Александровская больница в Невском районе возвращает к плановому приему пациентов 281 койку. Места отдадут для приема экстренных и плановых пациентов.

Также к работе в обычном графике возвращаются стационары в НМИЦ им. В.А. Алмазова на улице Маяковского, где обратно перепрофилируют 150 коек, СЗГМУ им. И.И. Мечникова — 178 коек, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова — 194 койки.

Отметим, что городские власти приняли решение о постепенном возвращении стационаров к приему пациентов без коронавируса в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга заявили о снижении темпов затухания второй волны COVID-19.