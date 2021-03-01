Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

Причиной смерти экс- солистки группы Little Big Анны Кастельянос стала кардиомиопатия — сердечная недостаточность. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс- участницу группы Little Big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в Петербурге.

Тело 38-летней женщины нашли в квартире на Рыбацком проспекте, сообщает РИА «Новости». Об этом узнал волонтер, который пришел навестить Анну.

У артистки были проблемы со здоровьем. Она жаловалась на боли в спине. У нее была третья группа инвалидности.

Анна была самой необычной участницей Little Big — её рост около 130 сантиметров. Солистка ушла из группы в 2016 году. Кроме музыкальной карьеры, она снималась в кино, у неё был свой тату-салон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участники петербургской группы Little Big рассказали, что записала песню для сиквела комедии «Борат», исполнителем главной роли в котором является Саша Барон Коэн. Музыканты поделились в своем сообществе во «Вконтакте», что записали кавер на композицию «Gonna make you sweat (Everybody dance now)» C+C music factory для трейлера «Борат-2».