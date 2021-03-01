Фильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат

Фильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат после премьерыФото: скриншот из трейлера "Том и Джерри"

Фильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат после премьерыФото: скриншот из трейлера "Том и Джерри"

Фильм «Том и Джерри» стал лидером проката в России и СНГ в выходные дни, сообщает портал kinobusiness.com.

Полнометражный фильм по мотивам анимационного сериала о коте, мышонке и их вечном конфликте собрала в российском прокате 268,3 млн руб.

На втором месте оказался российский приключенческий фильм «Конек-Горбунок» со сборами 230,7 миллионов за выходные.

На третьей строчке находится отечественная комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым и Елена Лядовой, собравшая 136 млн руб.

Сюжет фильма «Том и Джерри» будет завязан на истории сотрудников отеля в Нью-Йорке, которые обратятся за помощью к уличному коту Тому. Они попросят его избавиться от Джерри, потому что он может испортить важное мероприятие, – процесс бракосочетания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что популярный многосерийный мультсериал «Том и Джерри» получит свое возрождение в виде полнометражного фильма. Первый трейлер появился на канале компании Warner Bros в YouTube.