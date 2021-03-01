В Петербурге почтили память десантников 6-й роты

В парке Боевого братства прошло возложение венков.

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 марта, почтили память десантников 6-1 роты, которые погибли 21 год в неравном бою. Возложение цветов прошло в парке Боевого братства, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в бою погибли 84 человека, пятеро из них выросли в Северной столице. Он поблагодарил матерей, которые воспитали замечательных людей и выразил надежду, что подвиг десантников никогда не забудут.

Напоминаем, что бой состоялся 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье. Тогда десантники приняли неравный бой с двадцатикратно превосходящими по численности отрядами боевиков и не дали ему прорваться к мирным селам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы возлагают цветы к Соловецкому камню под надзором силовиков.