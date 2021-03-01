Брагин рассказал, кто будет основным вратарем СКА на старте плей-офф

Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал, что голкипер Александр Самонов будет основным вратарем петербургской команды на старте плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Плей-офф начнет Александр Самонов», — цитирует главного тренера РИА «Новости».

Самонов в текущем сезоне провел 22 матча за СКА в регулярном чемпионате. Вратарь отражал 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,02.

Во вторник, 2 марта, СКА сыграет с минским «Динамо» в первом мачте серии первого раунда плей-офф. СКА находится на втором месте на Западе, минское «Динамо» занимает седьмую строчку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова в матче НХЛ. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел более 22 минут игрового времени и нанес один бросок в