Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии

Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии
Финляндия продолжает бороться с пандемией. Фото: pixabay.com

Власти отреагировали на ухудшение эпидемиологической обстановки.

Власти Финляндии ввели режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом стало известно сегодня, 1 марта, пишет ТАСС.

Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что режим уже вводили год назад из-за пандемии коронавируса. На этот раз снования те же, что в марте 2020 года. Власти сейчас думают над тем, чтобы закрыть рестораны в городах, где больше всего заразившихся.

Марин не исключает, что будет введен комендантский час. Напоминаем, что с 8 по 28 марта в Финляндии хотят объявить локдаун. С начала пандемии в стране успели заболеть более 58 тысяч человек, часть из них заразились новыми штаммами коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия вводит локдаун, пока истосковавшиеся по европейским продуктам петербуржцы ждут открытия границ.

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