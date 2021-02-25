Поездка за сыром откладывается: Финляндия вводит локдаун, пока истосковавшиеся по европейским продуктам петербуржцы ждут открытия границ

Получить визы в Финляндию сейчас могут только отдельные категории граждан. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Получить визы в Финляндию сейчас могут только отдельные категории граждан. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцев, в которых еще теплилась призрачная надежда на скорую поездку в Финляндию, ждет разочарование. Финляндия вновь вводит жесткие ограничения. Жителям Северной столицы России остается пока перебиваться финскими продуктами, которые можно достать в местных магазинах.

Власти Финляндии объявили, что с 8 марта из-за всплеска коронавируса в стране вводят локдаун – школы переводят на дистанционное обучение, досуговые занятия отменяются, рестораны будут закрыты, граждан просят не собираться компаниями более шести человек.

Ожидается, что жесткие ограничения продлятся до 28 марта.

Отметим, что с конца января петербуржцы питали надежду на то, что вскоре они вновь смогут отправиться в соседнюю страну за продуктами. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на въезд в Россию граждан Финляндии, авиасообщение со страной возобновили.

В начале февраля визовый центр Финляндии возобновил прием документов. Впрочем, еще тогда сообщалось, что оформить визу смогут не все. Среди счастливчиков оказались члены семей граждан Евросоюза или Финляндии, люди, которым необходимо попасть в страну по неотложным семейным делам, владельцы недвижимости на территории Финляндии и некоторые другие. (Изменится ли этот перечень в связи с локдауном, пока неизвестно).

Надежд на скорое открытие границ стало больше после того, как 15 февраля состоялась встреча губернатора Александра Беглов и министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Они отметили, что пандемия почти не повлияла на интенсивность отношений между Петербургом и финскими партнерами, стороны также выразили надежду на скорейшее открытие границ.

При этом и сами финские власти сообщали, что готовы открыть границы после того, как будет проведена массовая вакцинация населения и в Финляндии, и России – этот процесс уже запущен.

Пока петербуржцам остается покупать полюбившуюся «молочку» в сети финских супермаркетов Prisma, а также в небольших магазинчиках, которые реализуют финские товары.